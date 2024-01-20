Акишина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Абрамова Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Акишин Трофим Егорович
Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.
Дочь: Акишина Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Акишин Трофим Егорович
Лихачево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно