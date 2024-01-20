Акишина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Абрамова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Акишин Трофим Егорович

Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.

Дочь: Акишина Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Акишин Трофим Егорович

Лихачево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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