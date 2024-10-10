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Мурычёв Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сокольская) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: (Сокольская) Валентина Семёновна

Мать ребёнка: (Сокольская) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Сокольский Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: (Сокольская) Екатерина Николаевна

Смерть
1941

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