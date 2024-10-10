Мурычёв Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: (Сокольская) Валентина Семёновна
Мать ребёнка: (Сокольская) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1941
Сын: Сокольский Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: (Сокольская) Екатерина Николаевна
Смерть
1941