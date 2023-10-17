Селецкая (Река) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкая (Река) Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1902 и 1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1900 и 1932 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1922 и 2005

Дочь: Фоменко Елена

Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1924

Дочь: Пилипенко Мария Семеновна

Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Семен Павлович

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