Селецкая (Река) Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1902 и 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1902 и 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1922 и 2005
Дочь: Фоменко Елена
Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1924
Дочь: Пилипенко Мария Семеновна
Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Селецкий Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно