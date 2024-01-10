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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Досаев Насибулла Саляхович
Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин
д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин
д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.