Маркин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1950

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1977

Сын: Маркин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2022
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