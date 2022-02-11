Маркин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1950
Дата смерти11.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1977
Сын: Маркин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2022