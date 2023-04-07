Важник (Важнік) Анастасия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Важник Алексей
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Важник Алексей
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Важник Алексей
Работа или профессия
Неизвестно