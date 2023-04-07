Важник (Важнік) Анастасия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник (Важнік) Анастасия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Важник Алексей

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Важник Алексей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Важник Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
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