Климов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Павел
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Климова Афомия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Климова Афомия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Афомия
Смерть
Неизвестно