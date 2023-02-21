Климов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Павел

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Климова Афомия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Климова Афомия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Афомия

Смерть
Неизвестно
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