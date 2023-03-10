Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1852

Сын: Черемисинов Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Черемисинов возможный Григорьевич

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный крестьянин деревни Лебедевской крестьянина Гаврилы Буркова сын Кондратей
Рождение ребёнка
16.01.1855

Сын: Черемисинов Акила Григорьевич

Отец ребёнка: Черемисинов возможный Григорьевич

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов возможный Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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