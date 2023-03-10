Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1852
Сын: Черемисинов Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Черемисинов возможный Григорьевич
крестный крестьянин деревни Лебедевской крестьянина Гаврилы Буркова сын Кондратей
Рождение ребёнка
16.01.1855
Сын: Черемисинов Акила Григорьевич
Отец ребёнка: Черемисинов возможный Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно