Миронов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1783
Сын: Миронов Матфей Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил
Рождение ребёнка
После 01.01.1785
Сын: Миронов Матфей Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил
Рождение ребёнка
После 01.01.1789
Отец ребёнка: Миронов Михаил
Бороздино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Михаил