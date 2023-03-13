Миронов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1783

Сын: Миронов Матфей Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил

Рождение ребёнка
После 01.01.1785

Сын: Миронов Матфей Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил

Рождение ребёнка
После 01.01.1789

Сын: Миронов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил

Бороздино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Михаил

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