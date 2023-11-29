Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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