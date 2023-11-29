Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно