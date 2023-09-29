Гореликов Ефим Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореликов Ефим Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гореликов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гореликов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

д.Еленка, Дорогобужский уезд.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гореликов Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

д.Еленка, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно
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