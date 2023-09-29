Гореликов Ефим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Гореликов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гореликов Михаил Ефимович
Мать ребёнка: не указана
д.Еленка, Дорогобужский уезд.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гореликов Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
д.Еленка, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно