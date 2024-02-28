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Сизых Михаил Егорович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

27.06.1928

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизых Варвара Степановна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизых Варвара Степановна

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизых Варвара Степановна

Место жительства
Неизвестно
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 2016
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
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