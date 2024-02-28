Сизых Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1928
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сизых Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сизых Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизых Варвара Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2016