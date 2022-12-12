Быкова (Матренинская) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1907
Дата смерти31.05.1957
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1907
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Пластинина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Сухнева Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1937
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Поморцева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.10.1946
Дочь: Токарева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1949
Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1957