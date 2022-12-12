Быкова (Матренинская) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова (Матренинская) Вера Алексеевна

Быкова (Матренинская) Вера Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1907

Дата смерти

31.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1907

Отец: Матренинский Алексей Герасимович

Мать: Матренинская Анна Фионентовна

Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Пластинина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Сухнева Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1937

Сын: Быков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Поморцева Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.10.1946

Дочь: Токарева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1949

Сын: Быков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Быков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Алексей Иванович

Смерть
31.05.1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close