Рудоманова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рудоманов Степан Андреевич
Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
Неизвестно