Рудоманова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоманова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рудоманов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рудоманов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рудоманов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рудоманов Андрей Кириллович

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоманов Андрей Кириллович

Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
Неизвестно