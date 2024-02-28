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- Иван (Иоанн) Александрович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.11.1901 ст.

Дата смерти

15.11.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901 ст.

Отец: - Александр Ионович

Мать: - Евдокия Ивановна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-69м)
Крещение
11.11.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Трофим Петрович - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Павла Ионовна - крестьянская жена из д.Б.Каменка (тётя)
Смерть
15.11.1901 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 1 нед. (от слабости рождения)
Похороны
17.11.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-49м)
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