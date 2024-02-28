- Иван (Иоанн) Александрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1901 ст.
Дата смерти15.11.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901 ст.
Отец: - Александр Ионович
Мать: - Евдокия Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-69м)
Крещение
11.11.1901 ст.
Крёстный отец: Трофим Петрович - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Павла Ионовна - крестьянская жена из д.Б.Каменка (тётя)
Смерть
15.11.1901 ст.
Младенец в 1 нед. (от слабости рождения)
Похороны
17.11.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-49м)