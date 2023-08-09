Неяглов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Иван Федорович

Неяглов Иван Федорович

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1855

Пол

Мужской

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Неяглов Федор Яковлевич

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Неяглов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Неяглов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Холодова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Неяглова Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Неяглов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Неяглов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Неяглова Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область