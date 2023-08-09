Неяглов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: Неяглов Федор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Холодова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Неяглова Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Неяглов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана