Шейкин Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шейкин Денис
Мать: Шейкина Агарпена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Белецкая Мария (Маруся) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белецкая Мария (Маруся) Алексеевна
Смерть
Неизвестно