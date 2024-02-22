Шейкин Василий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкин Василий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шейкин Денис

Мать: Шейкина Агарпена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Белецкая Мария (Маруся) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая Мария (Маруся) Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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