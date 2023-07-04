Соловьева (Новоселова) Анна Яковлевна
Место рожденияп.Климино, Косолаповская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1884 ст.
Отец: Новоселов Яков Алексеевич
Мать: не указана
п.Климино, Косолаповская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.10.1906 ст.
Поручители по жениху: "прих.с.Елеево, д.Рус.Ляжмарь Трапезников Лаврнтий Прокопиев прих.с.Сернура, д.Сердежа Глушков Яков Самойлов" по невесте: "Соловьев Алексей Тимофеев солдат Соловьев Григорий Андр... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.
Сын: Соловьев Гермоген Степанович
Отец ребёнка: Соловьев Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно