Соловьева (Новоселова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Новоселова) Анна Яковлевна

Место рождения

п.Климино, Косолаповская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Новоселов Яков Алексеевич

Мать: не указана

п.Климино, Косолаповская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.10.1906 ст.

Муж: Соловьев Степан Тимофеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручители по жениху: "прих.с.Елеево, д.Рус.Ляжмарь Трапезников Лаврнтий Прокопиев прих.с.Сернура, д.Сердежа Глушков Яков Самойлов" по невесте: "Соловьев Алексей Тимофеев солдат Соловьев Григорий Андр... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.

Сын: Соловьев Гермоген Степанович

Отец ребёнка: Соловьев Степан Тимофеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно