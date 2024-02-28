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Udin Anatoly Yakovlevich

Место рождения

Краслава, Krāslavas novads

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Udin Yankel Mendelevich

Мать: Udin Musia

Краслава, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Udina Hava

Рождение ребёнка
?.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Udina Hava

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1938
Пермь, Пермский, Пермский край
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