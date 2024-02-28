Udin Anatoly Yakovlevich
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти16.03.1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Udin Yankel Mendelevich
Мать: Udin Musia
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Udina Hava
Рождение ребёнка
?.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Udina Hava
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1938
Пермь, Пермский, Пермский край