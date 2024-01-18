Жерноклеева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Павелъ Максимовъ Жерноклѣевъ Павел Максимович

Отец ребёнка: Максимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Максим Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Жерноклеева Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Максимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Максим Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Петръ Максимовъ Жерноклѣевъ Пётр Максимович

Отец ребёнка: Максимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Максим Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Максим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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