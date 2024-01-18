Жерноклеева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Павелъ Максимовъ Жерноклѣевъ Павел Максимович
Отец ребёнка: Максимъ васильевъ Жерноклевовъ Максим Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Жерноклеева Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Максимъ васильевъ Жерноклевовъ Максим Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Петръ Максимовъ Жерноклѣевъ Пётр Максимович
Отец ребёнка: Максимъ васильевъ Жерноклевовъ Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно