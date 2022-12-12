Чудинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 23.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чудинов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ирина

п. Косьма Гурьевского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ирина

Смерть
Около 23.02.1976
Маслиха, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Маслиха, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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