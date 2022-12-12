Чудинов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 23.02.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чудинов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1938
п. Косьма Гурьевского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
Около 23.02.1976
Похороны
Неизвестно