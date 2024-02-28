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Рыженков Василий

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Место рождения

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Рыженков Афанасий

Мать: ?

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1935

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинкина Анна

Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генералова Елена

Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Алексей

Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия

Смерть
1955
Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Рак
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