Рыженков Василий
Место рождения
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: Рыженков Афанасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.12.1935
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половинкина Анна
Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генералова Елена
Мать ребёнка: Рыженкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Алексей
Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Рыженкова Анастасия
Смерть
1955
Причина смерти: Рак