Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Исламея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламея Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1763