Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Исламея Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламея Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1763