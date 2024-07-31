Степеннова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степеннова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1814

Муж: Степеннов Михайла Романов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степеннова Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Степеннов Данила Михайлов

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818 или 1826

Сын: Степеннов Осип (Иосиф) Михайлов

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Степеннова Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степеннова Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степеннова Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Степеннов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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