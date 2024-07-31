Степеннова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степеннова Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Степеннов Данила Михайлов
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1818 или 1826
Сын: Степеннов Осип (Иосиф) Михайлов
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Степеннова Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степеннова Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степеннова Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Степеннов Михайла Романов
Упоминание
1834
Смерть
Неизвестно