Куренова Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренова Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренов Василий Яковлевич

Путково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренова Екатерина Васильвна

Отец ребёнка: Куренов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Куренов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренов Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Куренов Василий Яковлевич

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