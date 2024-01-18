Колодеева Софья Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович
село Бондаровка, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колодеев Хрисанф Иванович
Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович
Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович
Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1826
Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бертье-Делагард Вера Ивановна
Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович
Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния