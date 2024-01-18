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Колодеева Софья Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колодеев Платон Иванович

Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович

село Бондаровка, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колодеев Хрисанф Иванович

Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович

Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колодеев Илья Иванович

Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович

Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1826

Сын: Колодеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бертье-Делагард Вера Ивановна

Отец ребёнка: Колодеев Иван Демьянович

Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодеев Иван Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния
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