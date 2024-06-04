(Смирнова) Анна Евдокимова
Место рожденияпоч. Гришки Цепелева, Спасская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Смирнов Евдоким Андреев
Мать: Смирнова Елена Еремеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710