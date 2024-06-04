(Смирнова) Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Анна Евдокимова

(Смирнова) Анна Евдокимова

Место рождения

поч. Гришки Цепелева, Спасская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Смирнов Евдоким Андреев

Мать: Смирнова Елена Еремеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710

Мы используем куки для улучшения работы сайта.