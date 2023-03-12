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Гунылина Лидия Александровна
Гунылина Лидия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1949
Пол
Женский
Отец
Гунылин Александр Николаевич
1920 г.р.
Мать
Судоргина Екатерина Романовна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1949
Отец:
Гунылин Александр Николаевич
Мать:
Судоргина Екатерина Романовна
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