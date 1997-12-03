Моисеева (Глазкова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1930
Дата смерти03.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1930
Отец: Глазков Николай
Мать: Глазкова Таисья
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Перфильева Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Михаил
Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Наталья
Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1997
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Максимовщина