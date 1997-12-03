Моисеева (Глазкова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Глазкова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1930

Дата смерти

03.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1930

Отец: Глазков Николай

Мать: Глазкова Таисья

Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Перфильева Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович

Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Михаил

Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Наталья

Отец ребёнка: Моисеев Прокопий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Прокопий Иванович

Смерть
03.12.1997
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
кладбище с. Максимовщина