Андрей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898 ст.
Жена: Анастасия Федоровна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1898 Калихновщины крестьянин Андрей Георгиевич Ужово крестьянская дочь Анастасия Федоровна по жениху Калихновщины крестьянин Семен Георгиевич по жениху Юхновщина кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно