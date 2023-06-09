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Андрей Георгиевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Жена: Анастасия Федоровна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1898 Калихновщины крестьянин Андрей Георгиевич Ужово крестьянская дочь Анастасия Федоровна по жениху Калихновщины крестьянин Семен Георгиевич по жениху Юхновщина кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно