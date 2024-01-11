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Абузяров Абдулвагит

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мурказин Абузяр

Мать: Анжар 2 Жена

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Абдулвагитов Нурмухаммят

Мать ребёнка: Мяржян

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяржян

Смерть
Неизвестно
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