Абузяров Абдулвагит
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мурказин Абузяр
Мать: Анжар 2 Жена
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Мяржян
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяржян
Смерть
Неизвестно