Шадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Шадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна

Автор
АМ
Мухортова А.

женский, родилась 1921, Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

умерла Неизвестно

Отец
Фаустов Иван Константинович22.09.1880 г.р.
Мать
Фаустова Дарья Никоноровна?Неизвестно г.р.
Супруги
Шадрин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Шадрин Геннадий НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Фаустов Иван Константинович

Мать: Фаустова Дарья Никоноровна?

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шадрин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.