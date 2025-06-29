Шадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна
женский, родилась 1921, Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
умерла Неизвестно
ОтецФаустов Иван Константинович22.09.1880 г.р.
МатьФаустова Дарья Никоноровна?Неизвестно г.р.
Супруги
Шадрин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Шадрин Геннадий НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шадрин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадрин Николай
Смерть
Неизвестно