Антусенок Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1952
Дата смерти01.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1952
Рождение ребёнка
25.09.1972
Дочь: Антусенок Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович
Рождение ребёнка
12.11.1980
Сын: Антусенок Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович
Рождение ребёнка
11.06.1986
Дочь: Антусенок Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович
Смерть
01.04.2019