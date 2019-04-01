Антусенок Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антусенок Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1952

Дата смерти

01.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1952

Отец: Лебедев Семен Васильевич

Мать: Косиенко Конкордия Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Антусенок Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.11.1980

Сын: Антусенок Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.06.1986

Дочь: Антусенок Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Антусенок Владимир Шалвович

Смерть
01.04.2019
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