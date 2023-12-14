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Тарасенко Екатерина Владимировна
Тарасенко Екатерина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1980
Пол
Женский
Отец
Тарасенко Владимир Александрович
1952 г.р.
Мать
Тарасенко (Алексеева) Любовь Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1980
Отец:
Тарасенко Владимир Александрович
Мать:
Тарасенко Любовь Николаевна
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