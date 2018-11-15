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Руденко Анна Александровна
Руденко Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2018
Пол
Женский
Отец
Руденко Александр Александрович
1987 г.р.
Мать
Руденко Анастасия Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2018
Отец:
Руденко Александр Александрович
Мать:
Руденко Анастасия Васильевна
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