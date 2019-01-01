Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна

Место рождения

город Нижний Новгород

Дата рождения

?.09.1933

Дата смерти

?.01.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1933

Отец: Бантуров Пётр

Мать: не указана

город Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Горохов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич

?
Рождение ребёнка
15.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич

с.Русское, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
22.08.1966

Сын: Горохов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич

?
Смерть
?.01.2019
г. Оренбург , РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г Оренбург
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