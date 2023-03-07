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Могилев Аника Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Могилев Козьма Аникин

Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Софья Аникина

Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Могилев Игнатий Аникин

Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могилевых Харитина Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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