Могилев Аника Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Софья Аникина
Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Могилевых Харитина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790