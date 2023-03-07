Копосова Алена (Олена) Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Алена (Олена) Макарова

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Место рождения

поч. Загвоскин, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Загвоскин, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Домна Михайлова

Отец ребёнка: Копосов Михаил Дмитриев

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Михаил Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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