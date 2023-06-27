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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Алексеев
1829 г.р.
Мать
Татьяна Максимова
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Иван Алексеев
Мать:
Татьяна Максимова
Смерть
Неизвестно
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