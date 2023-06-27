Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Алексеев

Мать: Татьяна Максимова

Смерть
Неизвестно