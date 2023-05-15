Болгова (Ананьева) Аксинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгова (Ананьева) Аксинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Филипп Семенович

Мать: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болгов Илья Егорович

Смерть
Неизвестно