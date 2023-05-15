Болгова (Ананьева) Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Отец ребёнка: Болгов Илья Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болгов Илья Егорович
Смерть
Неизвестно