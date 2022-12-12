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Гуселетова Марфа Ивановна

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Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуселетов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гуселетов Максим Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сумин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Леондорович

Смерть
Неизвестно
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