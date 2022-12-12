Гуселетова Марфа Ивановна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гуселетов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Гуселетов Максим Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Леондорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно