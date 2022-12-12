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Прочанкин Антон Иванович

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Место рождения

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1846

Жена: Прочанкина Агафья Ивановна

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Прочанкин Павел Антонович

Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1852

Дочь: Прочанкина Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1857

Сын: Прочанкин Тит Антонович

Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1859

Дочь: Прочанкина Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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