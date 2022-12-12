Прочанкин Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1846
Рождение ребёнка
14.01.1850
Сын: Прочанкин Павел Антонович
Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1852
Дочь: Прочанкина Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1857
Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1859
Дочь: Прочанкина Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Прочанкина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно