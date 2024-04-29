Кцоева (Чоркина-Черкина) Аграфена Трофимовна
Место рожденияОсиновка, Бобылевской волости, Балашовского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1914
Дата смерти09.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Место
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Рождение
1914
Осиновка, Бобылевской волости, Балашовского уезда, Саратовской губернии
Чоркина Аграфена родилась в 1914году,между братьями Павел и Трофим, рано осталась без родителей. Жила, вероятно, либо с бабушками и дедушками, либо в семье братьев. Убежала в 14 лет в Орджоникидзе. Та... Показать все
Бракосочетание
23.09.1936
Муж: скрыто настройками приватности
Орджоникидзе,Северная Осетия.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орджоникидзе, Северная Осетия
Смерть
09.09.1978
Орджоникидзе, Республика Северная Осетия
Черкина Аграфена Трофимовна после войны замуж больше не выходила, проживала по адресу улица Н.Буачидзе, дом 252, квартира 84. Похоронена под своей девичьей фамилией.