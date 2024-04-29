Кцоева (Чоркина-Черкина) Аграфена Трофимовна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кцоева (Чоркина-Черкина) Аграфена Трофимовна

Место рождения

Осиновка, Бобылевской волости, Балашовского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.09.1978

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чоркин-Черкин Трофим Иванов

Мать: Чоркина (Матышева-Мамышева) Васса Василиева

Осиновка, Бобылевской волости, Балашовского уезда, Саратовской губернии
Чоркина Аграфена родилась в 1914году,между братьями Павел и Трофим, рано осталась без родителей. Жила, вероятно, либо с бабушками и дедушками, либо в семье братьев. Убежала в 14 лет в Орджоникидзе. Та... Показать все
Бракосочетание
23.09.1936

Муж: скрыто настройками приватности

Орджоникидзе,Северная Осетия.
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Рождение ребёнка
17.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орджоникидзе, Северная Осетия
Смерть
09.09.1978
Орджоникидзе, Республика Северная Осетия
Черкина Аграфена Трофимовна после войны замуж больше не выходила, проживала по адресу улица Н.Буачидзе, дом 252, квартира 84. Похоронена под своей девичьей фамилией.

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