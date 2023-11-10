Хромов Феодор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Феодор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хромов Трофим Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Хромов Филипп Феодорович

Мать ребёнка: Феодосия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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