Хромов Феодор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хромов Трофим Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1918
Мать ребёнка: Феодосия Филипповна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Филипповна
Смерть
Неизвестно