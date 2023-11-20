Матвейчук Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Матвейчук Яков Демьянович

Мать ребёнка: Матвейчук Жен

Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Чернятино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Ульян Демьянович

Мать ребёнка: Матвейчук Жен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Николай Демьянович

Мать ребёнка: Матвейчук Жен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заря Лукия Демьяновна

Мать ребёнка: Матвейчук Жен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Владимир Демьянович

Мать ребёнка: Матвейчук Жен

Смерть
Неизвестно
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