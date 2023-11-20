Матвейчук Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Матвейчук Яков Демьянович
Мать ребёнка: Матвейчук Жен
Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Чернятино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Ульян Демьянович
Мать ребёнка: Матвейчук Жен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Николай Демьянович
Мать ребёнка: Матвейчук Жен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заря Лукия Демьяновна
Мать ребёнка: Матвейчук Жен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Владимир Демьянович
Мать ребёнка: Матвейчук Жен
Смерть
Неизвестно