Синеоков Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синеоков Ефрем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1930 и 1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Доценко Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1930 и 1932
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