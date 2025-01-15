(Шляпникова) Надежда Михайловна 16.07.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Шляпникова) Надежда Михайловна

(Шляпникова) Надежда Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960

Отец: Шляпников/ 3 Михаил Леонтьевич

Мать: Шляпникова (Сульдина/ 3) Вера Петровна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Федосеев Георгий Германович

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсилнерка
Бракосочетание
11.10.1985

Муж: Федосеев Георгий Германович

Рождение ребёнка
09.07.1986

Дочь: (Федосеева) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Федосеев Георгий Германович

г.Ангарск Иркутская обл.
Рождение ребёнка
27.07.1987

Дочь: Михеева (Федосеева) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Федосеев Георгий Германович

г.Керки Чарджоуская обл., Туркменистан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.