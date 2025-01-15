(Шляпникова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсилнерка
Бракосочетание
11.10.1985
Рождение ребёнка
09.07.1986
Дочь: (Федосеева) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Федосеев Георгий Германович
г.Ангарск Иркутская обл.
Рождение ребёнка
27.07.1987
Дочь: Михеева (Федосеева) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Федосеев Георгий Германович
г.Керки Чарджоуская обл., Туркменистан