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Киселев Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Киселев Василий Васильевич

Мать: ?

Смерть
2017