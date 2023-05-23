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Киселев Валерий Васильевич
Киселев Валерий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Дата смерти
2017
Пол
Мужской
Отец
Киселев Василий Васильевич
1918 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Киселев Василий Васильевич
Мать:
?
Смерть
2017
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