Мишурова (Банина) Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Банин Никита Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Евдокия (внебрачн)
Отец ребёнка: не указан
Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пос. Ново-Георгиевский
Смерть
Неизвестно