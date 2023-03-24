Мишурова (Банина) Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишурова (Банина) Матрона Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Банин Никита Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Евдокия (внебрачн)

Отец ребёнка: не указан

Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишуров Григорий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
пос. Ново-Георгиевский
Смерть
Неизвестно
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