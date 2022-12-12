Рыбина (Жердева) Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Жердева) Яна Сергеевна

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Место рождения

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

21.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986

Отец: Жердев Сергей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.03.2008

Дочь: Рыбина Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.04.2011

Сын: Рыбин Артем Андреевич

Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.04.2021

Дочь: Рыбина Софья Андреевна

Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Андрей Николаевич

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