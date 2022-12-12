Рыбина (Жердева) Яна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986
Отец: Жердев Сергей Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.2008
Дочь: Рыбина Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.2011
Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.2021
Дочь: Рыбина Софья Андреевна
Отец ребёнка: Рыбин Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно